中国新债：国开行下周二新一轮福娃债招标，总额至多300亿元

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透上海8月22日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(27日)招标发行新一轮福娃债，即总额不超过300亿元人民币的五期固息债，期限含一、三、五、七和10年。
刊登在中国债券信息网的公告称，上述五期债为该行第36-40期金融债，一、三、五、七和10年的发行上限分别为70亿元、60亿元、70亿元、50亿元和50亿元，均采用单一利率(荷兰式)招标方式。
上述五期债中一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，十年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。
上述五期债的具体条款如下：
第36、37、38、39、40期增发债
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发行总量 1/3/5/7/10年分别不超过70亿元、60亿元、
70亿元、50亿元和50亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
招标时间 8月27日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式
缴款日/起息日 1/3/5年：8月29日
7/10年：9月2日
分销期 1/3/5年：8月28日-8月29日
7/10年：8月28日-9月2日
上市日 1年：9月2日
3/5年：9月4日
7/10年：9月6日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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