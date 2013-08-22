《汇市简讯》澳元/美元在中国数据公布后上涨，对冲基金逢高卖出

* 澳元/美元跌至0.8980下方，在汇丰中国PMI数据公布后曾涨至0.9006 * 对冲基金逢高卖出，在0.9010上方有大量卖单 * 澳元/美元在中国数据公布前交投于0.8955，目前该水准是支撑位 * 亚洲股市与日本外亚洲货币仍然走势困难 * 美国10年期公债收益率升至2.92%，全面支撑美元(完)