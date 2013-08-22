台湾股市：续跌，权重股及营建股带头走低

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透台北8月22日 - 台湾股市周四盘中下跌0.57%，其他亚洲股市颓势打击投资人信心，晶圆代工龙头台积电 等权重股走低。
开盘近一小时后，加权股价指数 报7,788.22点，延续周二下跌0.9%走势。台湾金融市场周三因台风来袭而休市。
台积电下跌0.3%，联电 挫低2%。
营建股连续第二个交易日下滑，类股指数 下跌1.3%。
本地媒体周二报导称，财政部不排除对持有三栋以上房屋的多屋族额外课税，以抑制炒房。(完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。