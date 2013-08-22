版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 10:46 BJT

台湾股市：续跌，权重股及营建股带头走低

路透台北8月22日 - 台湾股市周四盘中下跌0.57%，其他亚洲股市颓势打击投资人信心，晶圆代工龙头台积电 等权重股走低。

开盘近一小时后，加权股价指数 报7,788.22点，延续周二下跌0.9%走势。台湾金融市场周三因台风来袭而休市。

台积电下跌0.3%，联电 挫低2%。

营建股连续第二个交易日下滑，类股指数 下跌1.3%。

本地媒体周二报导称，财政部不排除对持有三栋以上房屋的多屋族额外课税，以抑制炒房。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐