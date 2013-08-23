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亚洲 | 2013年 8月 23日 星期五 08:51 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月23日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行： 
    
  中国山东省56亿元人民币五年期固息地方政府债上午9:50-10:30招标
  山东省56亿元七年期固息地方政府债上午9:50-10:30招标
  五矿股份20亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，农业银行主承
  鞍山钢铁20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和光大银行主承    
  河北冀衡集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，工商银行主承
  四川投资集团14亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，中行和建行主承
  四川长虹电子集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，渤海银行和中信银行主承        
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  二、新债上市：    
  
  财政部150亿元六个月期贴现国债139905，参考收益率3.8676%  
  中国建材 20亿元九个月期超短融011337006，票面利率4.80%
  盘锦北方沥青燃料公司4亿元一年期短融041353054，票面利率7.10%
  内蒙古博源控股集团8亿元一年期短融041364032，票面利率7.00%
  嘉兴实业资产投资集团5亿元五年期中票101359003，票面利率6.50%        
  上海仪电控股(集团) 15亿元三年期中票101351009，票面利率5.50%
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  三、缴款：
   
  招商证券 30亿元三个月期短期融资券
  东南网架 3亿元一年期短融
  南山集团10亿元一年期短融 
  广汇汽车服务股份公司5亿元一年期短融       
  中国水电 22亿元一年期短融
  星期六 1.8亿元一年期短融
  义乌小商品城恒大开发公司6亿元三年期中票
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  四、还本付息：
    
  锦江国际集团20亿元三年期中票1082138到期兑付，票面利率3.4%
  人民银行60亿元三个月期央行票据1301005到期兑付，参考收益率2.9089%
  第一创业证券7亿元三个月期短融1390042到期兑付，票面利率4.15%    
  中国黄金集团20亿元九个月期超短融011226002到期兑付，票面利率4.3%
  南昌市政公用投资控股5亿元一年期短融041253046到期兑付，票面利率4.31%
  上海远洋渔业4.5亿元一年期短融041260047到期兑付，票面利率5.1%
  宁波富邦控股集团4亿元一年期短融041272002到期兑付，票面利率5.5%        
  财政部326.9亿元七年期固息国债070014付息，票面利率3.9%    
  农业发展银行195.2亿元10年期固息金融债100409付息，票面利率3.5%    
  江苏索普集团6.3亿元五年期投资人选择权（3+2）1080093付息，票面利率3.91%
  阳光凯迪新能源集团10亿元10年期固息债1080094付息，票面利率6.12%
  国家开发银行300亿元30年期固息金融债110209付息，票面利率4.83%
  国开行160亿元三年期固息金融债110247付息，票面利率4.33%
  财政部代发236亿元三年期地方政府债119105付息，票面利率4.01%
  财政部886.1亿元10年期固息国债120004付息，票面利率3.51%
  财政部864.7亿元10年期固息国债120015付息，票面利率3.39%
  台州银行15亿元三年期固息金融债1220015付息，票面利率4.7%
  肥城矿业集团13亿元五年期固息中票1282295付息，票面利率5.81%
  江阴新国联投资4亿元两年期中票1282296付息，票面利率5.29%
  云天化集团10亿元五年期中票1282297付息，票面利率5.26%
  辽宁忠旺集团10亿元三年期中票1282298付息，票面利率5.35%
  首都机场集团40亿元五年期中票1282299付息，票面利率4.68%                                 
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国的利率市场化又有了实质性的推进，超过三位消息人士表示，五家大型国有商业银行已经将发行大额可
转让同业定期存单(NCD)的方案上报到央行，首批最早有望在9月面世。 
    
  --光大证券 上半年净利8.11亿元人民币，公司称将加大对存量证券类资产的处置力度，以加强公司
流动性，但会导致净利亏损或大幅下降，公司预计前三季可能出现亏损。  
    
    8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润           (1-6月为11.1%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 曹巍浩/边竞； 审校 丁淑琴)

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