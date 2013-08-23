《中国债券市场每日交易备忘》--8月23日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国山东省56亿元人民币五年期固息地方政府债上午9:50-10:30招标 山东省56亿元七年期固息地方政府债上午9:50-10:30招标 五矿股份20亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，农业银行主承 鞍山钢铁20亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和光大银行主承 河北冀衡集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，工商银行主承 四川投资集团14亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，中行和建行主承 四川长虹电子集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，渤海银行和中信银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 财政部150亿元六个月期贴现国债139905，参考收益率3.8676% 中国建材 20亿元九个月期超短融011337006，票面利率4.80% 盘锦北方沥青燃料公司4亿元一年期短融041353054，票面利率7.10% 内蒙古博源控股集团8亿元一年期短融041364032，票面利率7.00% 嘉兴实业资产投资集团5亿元五年期中票101359003，票面利率6.50% 上海仪电控股(集团) 15亿元三年期中票101351009，票面利率5.50% ============================================================================ 三、缴款： 招商证券 30亿元三个月期短期融资券 东南网架 3亿元一年期短融 南山集团10亿元一年期短融 广汇汽车服务股份公司5亿元一年期短融 中国水电 22亿元一年期短融 星期六 1.8亿元一年期短融 义乌小商品城恒大开发公司6亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 锦江国际集团20亿元三年期中票1082138到期兑付，票面利率3.4% 人民银行60亿元三个月期央行票据1301005到期兑付，参考收益率2.9089% 第一创业证券7亿元三个月期短融1390042到期兑付，票面利率4.15% 中国黄金集团20亿元九个月期超短融011226002到期兑付，票面利率4.3% 南昌市政公用投资控股5亿元一年期短融041253046到期兑付，票面利率4.31% 上海远洋渔业4.5亿元一年期短融041260047到期兑付，票面利率5.1% 宁波富邦控股集团4亿元一年期短融041272002到期兑付，票面利率5.5% 财政部326.9亿元七年期固息国债070014付息，票面利率3.9% 农业发展银行195.2亿元10年期固息金融债100409付息，票面利率3.5% 江苏索普集团6.3亿元五年期投资人选择权（3+2）1080093付息，票面利率3.91% 阳光凯迪新能源集团10亿元10年期固息债1080094付息，票面利率6.12% 国家开发银行300亿元30年期固息金融债110209付息，票面利率4.83% 国开行160亿元三年期固息金融债110247付息，票面利率4.33% 财政部代发236亿元三年期地方政府债119105付息，票面利率4.01% 财政部886.1亿元10年期固息国债120004付息，票面利率3.51% 财政部864.7亿元10年期固息国债120015付息，票面利率3.39% 台州银行15亿元三年期固息金融债1220015付息，票面利率4.7% 肥城矿业集团13亿元五年期固息中票1282295付息，票面利率5.81% 江阴新国联投资4亿元两年期中票1282296付息，票面利率5.29% 云天化集团10亿元五年期中票1282297付息，票面利率5.26% 辽宁忠旺集团10亿元三年期中票1282298付息，票面利率5.35% 首都机场集团40亿元五年期中票1282299付息，票面利率4.68% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国的利率市场化又有了实质性的推进，超过三位消息人士表示，五家大型国有商业银行已经将发行大额可 转让同业定期存单(NCD)的方案上报到央行，首批最早有望在9月面世。 --光大证券 上半年净利8.11亿元人民币，公司称将加大对存量证券类资产的处置力度，以加强公司 流动性，但会导致净利亏损或大幅下降，公司预计前三季可能出现亏损。 8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月为11.1%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 曹巍浩/边竞； 审校 丁淑琴)