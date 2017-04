韩国股市：受美联储疑虑打压跌至六周盘中低位，但中国PMI提供支撑

路透首尔8月22日 - 韩国股市周四早盘跌至六周盘中低位,因市场预期美国联邦储备理会(美联储/FED)下个月可能缩减刺激措施,但中国公布强劲制造业数据,为大盘提供一些支撑。

0239GMT,综合股价指数 下跌1.0%,报1,848.80点,稍早触及盘中低点1,838.52点,为7月10日以来最低。

美联储7月会议记录公布后,投资人仍预期美联储9月缩减买债规模,因而打击亚洲股市信心。

但汇丰/Markit中国8月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至50.1的荣枯线上方,为四个月高位,巩固中国经济趋稳迹象,协助提振韩股。

“中国的数据在一定程度上抵销了美联储退场疑虑,形成安抚,”现代证券分析师Rhoo Yong-seok称。

造船股Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd 及 Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd 分别下跌2.2%及3.4%。大宇造船 下跌1.4%。(完)