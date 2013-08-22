韩国股市：受美联储疑虑打压跌至六周盘中低位，但中国PMI提供支撑

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透首尔8月22日 - 韩国股市周四早盘跌至六周盘中低位，因市场预期美国联邦储备理会(美联储/FED)下个月可能缩减刺激措施，但中国公布强劲制造业数据，为大盘提供一些支撑。
0239GMT，综合股价指数 下跌1.0%，报1,848.80点，稍早触及盘中低点1,838.52点，为7月10日以来最低。
美联储7月会议记录公布后，投资人仍预期美联储9月缩减买债规模，因而打击亚洲股市信心。
但汇丰/Markit中国8月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至50.1的荣枯线上方，为四个月高位，巩固中国经济趋稳迹象，协助提振韩股。
“中国的数据在一定程度上抵销了美联储退场疑虑，形成安抚，”现代证券分析师Rhoo Yong-seok称。
造船股Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd 及 Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd 分别下跌2.2%及3.4%。大宇造船 下跌1.4%。(完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。