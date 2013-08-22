韩国股市：受美联储疑虑打压跌至六周盘中低位，但中国PMI提供支撑

路透首尔8月22日 - 韩国股市周四早盘跌至六周盘中低位，因市场预期美国联邦储备理会(美联储/FED)下个月可能缩减刺激措施，但中国公布强劲制造业数据，为大盘提供一些支撑。

0239GMT，综合股价指数 下跌1.0%，报1,848.80点，稍早触及盘中低点1,838.52点，为7月10日以来最低。

美联储7月会议记录公布后，投资人仍预期美联储9月缩减买债规模，因而打击亚洲股市信心。

但汇丰/Markit中国8月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至50.1的荣枯线上方，为四个月高位，巩固中国经济趋稳迹象，协助提振韩股。

“中国的数据在一定程度上抵销了美联储退场疑虑，形成安抚，”现代证券分析师Rhoo Yong-seok称。

造船股Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd 及 Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd 分别下跌2.2%及3.4%。大宇造船 下跌1.4%。(完)