诺基亚下月将推大屏智能手机--消息

(本文由路透中文网编译提供)

路透赫尔辛基/纽约8月21日 - 消息人士称，诺基亚计划下月推出大屏手机，改进Lumia智能手机产品线，挑战三星电子 的平板手机领军地位。

消息人士指出，诺基亚已经开发出不只一款移动设备，将于9月底在纽约举行的一个活动上推出。

消息人生并未提供参数和价格等详情，但提到会有一款平板手机--屏幕尺寸在5英寸以上的智能手机。科技博客也曾说过，诺基亚计划推出一个平板设备。

诺基亚并未予以置评。

诺基亚过去一年里加速推出新产品，以遏制销售下滑势头。平板手机将是诺基亚Lumia智能手机品牌的最新产品，这些手机使用微软 的Windows Phone软件。

一些分析师对诺基亚近期的努力能否扭转乾坤持怀疑态度。

该公司将其未来押注在运行Windows Phone软件的智能手机，而该操作系统的市场份额仍仅为3%，谷歌的Android（安卓）和苹果的iOS操作系统却占有逾90%的市场份额。(完)