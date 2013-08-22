诺基亚下月将推大屏智能手机--消息

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
(本文由路透中文网编译提供)
路透赫尔辛基/纽约8月21日 - 消息人士称，诺基亚计划下月推出大屏手机，改进Lumia智能手机产品线，挑战三星电子 的平板手机领军地位。
消息人士指出，诺基亚已经开发出不只一款移动设备，将于9月底在纽约举行的一个活动上推出。
消息人生并未提供参数和价格等详情，但提到会有一款平板手机--屏幕尺寸在5英寸以上的智能手机。科技博客也曾说过，诺基亚计划推出一个平板设备。
诺基亚并未予以置评。
诺基亚过去一年里加速推出新产品，以遏制销售下滑势头。平板手机将是诺基亚Lumia智能手机品牌的最新产品，这些手机使用微软 的Windows Phone软件。
一些分析师对诺基亚近期的努力能否扭转乾坤持怀疑态度。
该公司将其未来押注在运行Windows Phone软件的智能手机，而该操作系统的市场份额仍仅为3%，谷歌的Android（安卓）和苹果的iOS操作系统却占有逾90%的市场份额。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
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