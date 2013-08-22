日本股市：日经早盘小跌，中国乐观数据和日圆疲弱扶助指数缩减降幅

路透东京8月22日 - 日股日经指数周四早盘下跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的7月政策会议记录未能缓解不久将开始削减刺激力度的疑虑，使得亚洲新兴市场今日走势料再度震荡。

但中国公布的经济数据乐观，加上日圆疲软，帮助市场冲淡了部分利空人气。

日经指数 早盘收低0.3%，报13,380.28点；东证股价指数 近持平，报1,122.24点。

“美联储会议纪录强化了9月可能开始退场的预期，因此一些亚洲题材股票将如本周稍早那样，进一步走软。”瑞士信贷主管Stefan Worrall表示。“不过日圆(疲软)提供了一些支撑。”