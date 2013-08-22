日本股市：日经早盘小跌，中国乐观数据和日圆疲弱扶助指数缩减降幅

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京8月22日 - 日股日经指数周四早盘下跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的7月政策会议记录未能缓解不久将开始削减刺激力度的疑虑，使得亚洲新兴市场今日走势料再度震荡。
但中国公布的经济数据乐观，加上日圆疲软，帮助市场冲淡了部分利空人气。
日经指数 早盘收低0.3%，报13,380.28点；东证股价指数 近持平，报1,122.24点。
“美联储会议纪录强化了9月可能开始退场的预期，因此一些亚洲题材股票将如本周稍早那样，进一步走软。”瑞士信贷主管Stefan Worrall表示。“不过日圆(疲软)提供了一些支撑。”
深耕新兴市场的企业股价周四领跌，铃木汽车 跌1.5%，日野汽车 重挫4.1%。 (完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。