香港个股：中信泰富称Mineralogy放弃对废石征收专利费

路透香港8月22日 - 从事钢铁资源及房地产业务的中信泰富 表示，与公司就西澳洲磁铁矿发生争议的Mineralogy Pty Ltd，已放弃对废石征收专利费的要求；而中信泰富接受西澳高等法院就磁铁矿专利费起征点的判决，并相信这对公司的财务影响甚少。

澳洲矿业大亨Clive Palmer控制的Mineralogy去年11月单方面终止中信泰富于皮尔巴拉地区的磁铁矿采矿权及矿场租赁协议。但中信泰富其后获得法院的禁制令，不允许Mineralogy在法院就争议问题做出裁决前单方面终止协议。

中信泰富的声明称，Mineralogy原本坚持对所有剥离和开采出的物料包括废石收取每吨0.3澳元（按通胀作相应调整）的专利费A。Mineralogy曾按大约1亿吨的废石量开出一张3,500万澳元的发票。但法院判决和判令都明确指出废石不在专利费征收范围内。

至于双方的另一争议是专利费A的起征点，应该以在磁铁矿进入初级破碎机时，还是堆放在破碎机附近料堆时才算是被“获取”。中信泰富认为是前者，但西澳高院Edelman法官判定两者中的任何一个都成立，但只能征收一次专利费A。由于判决明确指出废石不在专利费征收范围内，中信泰富接受法官的决定，相信判决对中信泰富的财务影响甚小。

此外，就Mineralogy曾向法院寻求声明，认为他们有权单方面终止采矿权和矿场租赁协议，原因是中信泰富未能按时支付专利费。聆讯中，Edelman法官评论“这一要求不切实际”，并认为争议的金额与中信泰富的投资相比是微不足道的。判令允许Mineralogy正式撤回该诉求，之后永久不能再使用已发出的违约通知继续此诉讼。

中信泰富的中澳铁矿是澳洲最大的磁铁矿项目，项目计划年产2,400万吨铁矿石精矿粉，建成后可为中信泰富本身，以及中国其他钢铁企业提供铁矿石。项目第一条生产线的带料试车已于7月下旬重新启动，并实现连续顺产，但第二条生产线的试车则会再度延迟。

中信泰富早盘尾段股价持平于8.98港元，过去一个月升逾5%。(完)

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