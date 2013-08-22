更新版 1-新债招标：中国农发行两期新债基本不脱预期，五年相对更受青睐

* 农发行一年和五年两期新债中标利率基本符合预期

* 五年新债收益在相对满足机构要求情况下更趋受青睐

* 一年新债缴款日落在本月末压抑部分需求 (新增更多评论和背景)

路透北京8月22日 - 中国农业发展银行周四招标的两期固息新债，中标结果稍高于预测均值约1个基点(bp)，整体基本不脱此前市场预期。交易员指出，相对一年品种，今日五年新债收益在相对满足机构要求的情况下，更趋受到资金青睐。

他们认为，一年期品种与资金面关联性更强，特别是其缴款日落在本月末，这可能压抑部分需求，而五年则跳过这一敏感时间点。

业内人士周四透露，中国农业发展银行稍早招标的一年期固息债，中标利率为4.40%，同时招标的五年期固息增发债中标收益率则为4.6449%，此前预测均值分别为4.39%和4.63%；两期新债投标倍数为1.56倍和2.31倍。

“相对一年的，五年更具吸引力一些吧。我个人认为，早晨汇丰PMI初值超预期反弹，资金这边预期也不是很乐观，五年期算是个攻守兼备的品种，在收益能满足机构要求的情况下，还是有一些资金介入的，五年的倍数还行。”华东一银行交易员称。

他并提到，另外今天五年期品种招标量80亿，规模不太大，也是助认购倍数攀至2倍上方的原因之一。而一年期或因缴款窗口因素，影响部分需求。

中国8月汇丰制造业PMI自11个月低位回升，至50.1的荣枯线上方，显示近期一系列稳增长政策开始显现效果，对制造业产生积极作用。（图表: link.reuters.com/ses52v ）

中国央行公开市场连续进行逆回购操作，银行间资金市场周四主要回购加权利率 续降，不过交易员称，目前机构对公开市场逆回购的流动性支持依赖程度较大，加之近来仅有少数政策性银行成为融出资金主力，而月末将至，上述因素的不确定性致其心态难以放松。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，一年期和五年期品种最新收益率分别报在4.3915%和4.5996%。

二级市场上，剩余期限约0.9260年的农发行固息债130414券 最新成交收益率报4.38%；剩余期限约4.6356年的农发行固息债130406券 最近成交收益率报4.62%。

是次两期新债为农发行今年第18期和第19期金融债。具体条款如下：

第18期 第19期 ----------------------------------------------------- 招标金额 至多100亿元 至多80亿元 期限/计息方式 一年固息 五年固息