台湾债市：RP利率稳中带有下行压力，因台风假期令调度量增

路透台北8月22日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四大致平稳，不过一大型票券商在少量公司债交易中尝试下压利率。交易人士指出，因上日突来的台风假期，令今日需调度的资金及交易倍增，多数金融机构以到期续作为主，新钱不多，以避免交割及汇款节外生枝，利率也大致稳于上日。

市场人士指出，投信及寿险业者亦受台风假期影响，在资金调度上较为保守，市场上忙着重新核算数字及更改电脑纪录，以续作及平帐为重点，因此不愿在此时更动利率。加上时序渐入月底，证券商、银行较不倾向月底前调整利率，或待9月初再行调整。

“今天大家很忙，两天的量并在一起，暂时就是按照之前的利率。”一位证券商交易员表示。

不过一大型票券商交易人士则说，由于市场持续将高端利率往下集中，加上券少钱多的现象短期没有改善迹象，该公司今日尝试将公司债底部利率下调，并有少数成交。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62%-0.63%，少数成交于0.60-0.61%，与上日大致相同；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，亦与上日相同。