台湾债市：RP利率稳中带有下行压力，因台风假期令调度量增

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透台北8月22日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四大致平稳，不过一大型票券商在少量公司债交易中尝试下压利率。交易人士指出，因上日突来的台风假期，令今日需调度的资金及交易倍增，多数金融机构以到期续作为主，新钱不多，以避免交割及汇款节外生枝，利率也大致稳于上日。
市场人士指出，投信及寿险业者亦受台风假期影响，在资金调度上较为保守，市场上忙着重新核算数字及更改电脑纪录，以续作及平帐为重点，因此不愿在此时更动利率。加上时序渐入月底，证券商、银行较不倾向月底前调整利率，或待9月初再行调整。
“今天大家很忙，两天的量并在一起，暂时就是按照之前的利率。”一位证券商交易员表示。
不过一大型票券商交易人士则说，由于市场持续将高端利率往下集中，加上券少钱多的现象短期没有改善迹象，该公司今日尝试将公司债底部利率下调，并有少数成交。
证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62%-0.63%，少数成交于0.60-0.61%，与上日大致相同；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，亦与上日相同。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.58%，和上日相似；一个月内公司债RP利率交投则在0.58-0.63%，但极少数成交于0.57%，较上日下调底部利率1个基点。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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