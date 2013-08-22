《中国新债》今年第三期200亿元铁道债下周一将招标，期限为七年--消息

路透上海8月22日 - 两位了解情况的消息人士周四透露，中国铁路总公司下周一(26日)将招标发行今年第三期铁道债(企业债)，规模200亿元人民币，为七年期固息品种。

其中一位消息人士并透露，本期债仍将采用单一利率(荷兰式)招标，招标利率区间为4.20%-5.20%。

今年铁道债计划发行规模与上年持平，仍维持在1,500亿元，其中部分额度将为超出"红线"外的特批额度。

今年已发行铁道债招标细节如下：

金额 期限 招标日期 中标利率 投标倍数 招标利率区间

(亿元) (年) (倍) 第一期 200 10 7月23日 4.97% 1.78 4.15%-5.15% 第二期 100 10 8月13日 5.10% 1.39 4.15%-5.15%

100 20 8月13日 5.35% 1.08 4.35%-5.35%

此前，国务院在关于组建中国铁路总公司有关问题的批复中明确提出，中国铁路总公司组建后，继续明确铁路建设债券为政府支持债券。

中国铁道部改革方案于今年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责。