表格：外资8月17日止当周买超479亿日圆日本股票

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京8月22日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在8月17日止当周转为买超日本股票。
外资8月17日止当周在日本股市买超479亿日圆，前一周为卖超1,485亿日圆。
日本投资人在最近一周卖超9,038亿日圆海外债券，前一周为买超1.6252万亿(兆)日圆。
下表为资本流动净值数据，单位为10亿日圆，r为修正值：
外资在日本投资：
股市 债市 货币市场
8月 11日-8月17日 +47.9 +38.7 +1,200.4
8月4日-8月 10日 -148.5r +403.9 -275.2
日本在海外投资：
股市 债市 货币市场
8月 11日-8月17日 -3.0 -903.8 +32.6
8月4日-8月 10日 -101.2r +1,625.2r -41.4 (完) (编译 王洋; 审校 王兴亚)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
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