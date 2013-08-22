表格：外资8月17日止当周买超479亿日圆日本股票

路透东京8月22日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资在8月17日止当周转为买超日本股票。

外资8月17日止当周在日本股市买超479亿日圆，前一周为卖超1,485亿日圆。

日本投资人在最近一周卖超9,038亿日圆海外债券，前一周为买超1.6252万亿(兆)日圆。

下表为资本流动净值数据，单位为10亿日圆，r为修正值：

外资在日本投资：

股市 债市 货币市场

8月 11日-8月17日 +47.9 +38.7 +1,200.4

8月4日-8月 10日 -148.5r +403.9 -275.2

日本在海外投资：

股市 债市 货币市场

8月 11日-8月17日 -3.0 -903.8 +32.6

8月4日-8月 10日 -101.2r +1,625.2r -41.4 (完) (编译 王洋; 审校 王兴亚)