EIA库存周报：美国库欣原油库存下滑，七周累计减少25%

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路透纽约8月21日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，俄克拉荷马州库欣的美国原油库存过去七周内减少25%。最新一周库存减少110万桶，自6月28日以来已累计减少1,220万桶。

库欣库存已连续七周下降，因输油管线的瓶颈问题阻碍更多原油输送至墨西哥湾区炼厂，当地炼厂向来以高产能利用率运转。

库欣原油库存总计为3,740万桶，是2012年3月以后最低水平，七周之内减少了1,220万桶。

全美整体原油库存减少140万桶至3.591亿桶，路透原先预估库存减少100万桶。

美国汽油库存大幅下降400万桶至2.184亿桶，为2012年4月以来最大单周跌幅。最新一周降幅远超过路透所预估的减少150万桶。

汽油库存降幅集中在人口密集的美东沿岸，当地汽油库存减少270万桶，显示受夏季出游旺季带动，最新一周汽油消耗量仍持续偏高。

汽油库存下滑，但炼厂的产能利用率提高1.6个百分点，达到91%。

EIA数据公布之后美国原油期货 短暂扩大跌幅，但后来到1443GMT，交投于104.90美元，仅下跌0.19美元，接近于数据公布之前的水平。

美国RBOB汽油期货 上涨将近1%至每加仑美元。(完)