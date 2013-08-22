路透基点：四家银行参与上海仁恒房地产20亿人民币贷款，供唐镇开发案使用

路透香港8月22日 - 汤森路透旗下基点报导引述消息人士说法指出，由兴业银行上海分行牵头的上海仁恒房地产有限公司20亿元人民币(3.265亿美元)三年期融资案已有四家银行加入参贷，之前报导贷款规模为30亿人民币。

兴业银行上海分行核贷10亿元人民币，上海银行(3亿人民币)、永隆银行(3亿人民币)、中信银行(2亿人民币)及招商银行(2亿人民币)亦加入此贷款案。

消息人士指出，此融资案的综合收益为较人民银行基准利率上浮12%。

贷款资金将用于开发浦东区唐镇新区的仁恒东郊花园，将建构在邻近工业园区的国际社区，满足银行、高科技、商业、文化及旅游业的专业人士。

该笔融资是在8月8日签署。

借款人是仁恒置地集团的子公司。根据其网站，该集团致力于在特定定高成长的都会区开发高档住宅、商业及复合地产计画。

此外，该公司正寻求约30亿元人民币的四年期融资，供上海浦东区花木街道一地产开发案使用。该笔贷款由上海银行主办。