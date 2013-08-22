路透基点：四家银行参与上海仁恒房地产20亿人民币贷款，供唐镇开发案使用

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透香港8月22日 - 汤森路透旗下基点报导引述消息人士说法指出，由兴业银行上海分行牵头的上海仁恒房地产有限公司20亿元人民币(3.265亿美元)三年期融资案已有四家银行加入参贷，之前报导贷款规模为30亿人民币。
兴业银行上海分行核贷10亿元人民币，上海银行(3亿人民币)、永隆银行(3亿人民币)、中信银行(2亿人民币)及招商银行(2亿人民币)亦加入此贷款案。
消息人士指出，此融资案的综合收益为较人民银行基准利率上浮12%。
贷款资金将用于开发浦东区唐镇新区的仁恒东郊花园，将建构在邻近工业园区的国际社区，满足银行、高科技、商业、文化及旅游业的专业人士。
该笔融资是在8月8日签署。
借款人是仁恒置地集团的子公司。根据其网站，该集团致力于在特定定高成长的都会区开发高档住宅、商业及复合地产计画。
此外，该公司正寻求约30亿元人民币的四年期融资，供上海浦东区花木街道一地产开发案使用。该笔贷款由上海银行主办。
公司曾在今年3月敲定一笔16亿元人民币的三年期贷款，用于外高桥保税区的仁恒森兰雅苑项目。该贷款综合收益约为人行基准利率的115%。上海农村商业银行为牵头行，兴业银行和上海浦东发展银行亦为参贷行。(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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