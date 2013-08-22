香港个股：深圳控股与深圳国际订框架协议，拟就前海项目进行策略合作

路透香港8月22日 - 深圳市政府背景的房地产商--深圳控股有限公司 周四宣布，与母公司深业集团和深圳国际 就有关前海项目进行策略性合作，订立框架协议。深圳控股拟与深圳国际于前海区成立顾问公司，以进行前海项目的初步准备工作。

声明称，深圳国际拥有的西部物流园项目地处前海区域，占地约40万平方米，目前为仓储物流用地，未来拟进行商住开发，惟土地用途改变及补地价等事宜尚需政府批准。

“本公司一直寻求涉足的机会，此次与深圳国际签署框架协议，是本公司参与前海开发迈出的重要一步，相信对本公司未来发展将产生积极影响。”深圳控股表示。

根据框架协议，深圳控股和深圳国际将于前海成立一间各占50%权益的顾问公司，提供顾问服务及进行有关前海项目之初步准备工作，注册资本为600万元人民币，并将主要从事（其中包括）与中国深圳市市级机关就取得前海项目所需之土地使用权进行磋商；就前海项目之规划、设计及发展提供技术支援；及分析及制定项目公司之业务及营运模式、策略及内部管理之计划。

此外，于深圳国际完成取得前海项目之土地使用权之程序后，以深圳控股收购项目公司之股权之方式展开实质性合作，条款将另行磋商及协定。

深圳控股母公司深业集团由深圳市政府全资拥有，及受深圳市国资委管辖。至于深圳国际主要经营物流和收费公路，其母公司深圳市投资控股有限公司是深圳市国资委的全资附属企业。（完）

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