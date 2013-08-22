台湾央行：共发行3,300.6亿台币存单，发行余额增6.6亿

路透台北8月22日 - 台湾央行周四公布，今日共发行3,300.6亿台币存单。若相较存单到期金额3,294亿，存单发行余额增6.6亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,186.60

91天期 0.93 89.00

182天期 1.05 25.00

央行周二共发行1,288亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,330.5亿台币。