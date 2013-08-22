台湾央行：共发行3,300.6亿台币存单，发行余额增6.6亿

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透台北8月22日 - 台湾央行周四公布，今日共发行3,300.6亿台币存单。若相较存单到期金额3,294亿，存单发行余额增6.6亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,186.60
91天期 0.93 89.00
182天期 1.05 25.00
央行周二共发行1,288亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,330.5亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为负70亿台币，累计超额准备为1,560亿，加计前期1%的超额准备为2,935亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。