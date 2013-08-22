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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 12:47 BJT

《汇市简讯》美元/日圆保持涨幅，尽管日股下跌

路透8月22日 - 0437GMT

* 日经指数回到平盘下方，跌0.33%，美元/日圆脱离高点98.33，但仍上涨0.5%

* 比较强劲的中国数据支撑日圆交叉盘

* 美国10年期公债收益率升2个基点至2.91%，支撑美元

* 稍早低点97.59和98.75云区分别是初步支撑位和阻力位(完)

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