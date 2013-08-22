《汇市简讯》美元/日圆保持涨幅，尽管日股下跌

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透8月22日 - 0437GMT
* 日经指数回到平盘下方，跌0.33%，美元/日圆脱离高点98.33，但仍上涨0.5%
* 比较强劲的中国数据支撑日圆交叉盘
* 美国10年期公债收益率升2个基点至2.91%，支撑美元
* 稍早低点97.59和98.75云区分别是初步支撑位和阻力位(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 张荻)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。