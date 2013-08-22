中国债市动态：现券弱势震荡，基本面变化尚难改变机构观望状态

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透北京8月22日 - 中国银行间债市周四早盘现券弱势震荡。市场人士表示，无论是国外美联储将很快缩减购债规模的预期，还是国内创四个月高位的汇丰PMI初值，都未能立即在债市引起大波澜；农发两期新债结果均符合预期，机构纠结地观望着，二级市场波动不大。
“市场很冷清，相对弱，大家都在观望，特别犹豫，一年农发招出来转卖买盘少。”北京一国有大行交易员称，“PMI其实超预期挺多的，市场反应冷淡，情绪都消化得差不多了。没方向感！”
她进一步指出，在当前情境中，更看好三年以内的中短期利率债和年内到期的短期融资券，因其安全性尚可。
中国8月汇丰制造业PMI自11个月低位回升，并重归荣枯线上方，显示近期一系列稳增长政策开始显现效果，对制造业产生积极作用。
农发行上午招标的两期固息新债，中标结果稍高于预测均值约1个基点(bp)，整体基本不脱此前市场预期。交易员指出，相对一年品种，今日五年新债收益在相对满足机构要求的情况下，更趋受到资金青睐。
美国公债收益率周三上涨，此前美联储公布的7月会议记录未提供联储何时开始缩减购债规模的线索，但市场维持美联储将很快行动的预期。
剩余期限约4.39年的固息政策性金融债130203券最新报价收益率 在4.70%/4.58%，上日尾盘报4.68%/4.56%；该券为五年政金债基准券，今日还无成交。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。