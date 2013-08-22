更新版 1-台湾货币市场：短率贴近低位，台风假期打乱资金调拨步调

* 台风天休假打乱调拨步调

* 整体市场资金宽松

* 短率依旧贴近低位

* 短票买气热络 (更新拆款数据及存单细节)

记者 詹静宜

路透台北8月22日 - 台湾银行间短率周四贴近低位。昨日台风天休假一天稍有打乱市场资金调拨步调，今日整体市场资金情势宽松，然银行间资金去化不易，令短率持稳区间低位。

银行资金调拨人士表示，周三因潭美台风来袭，台湾金融市场休市一天，因此周二当日超额准备积数算两天份，修正后周二超额准备为负70亿台币，而累计超额准数仍高达1,560亿，显示银行间资金仍宽裕，不过市场拆款需求低迷，一周拆款利率区间高位略有下滑压力。

“昨天放台风假，今天一早一团乱!”一大型票券资金交易人数说。

资金拆入银行调拨人士指出，为避开月底紧缩因素，今日拆入跨月也很好议价，利率皆落在区间低位，毕竟接近月底变数比较多，加上公司月底定存到期量偏多，所以先预作准备。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，上日收报0.386%。今日区间在0.295-0.410%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.43%，上日亦同。

**短票利率稳在低位**

在短票市场方面，大型票券商表示，由于昨天放台风假，今日发票量累计两天需求，令今日发票量明显增加，而银行及法人仍有意积极承作短票，市场买气热络，目前发票量仍以到期续作为主。

银行业者指出，尽管坚持短票利率太低就不做，但有资金太滥的金融机构为去化资金仍得接受0.66%的短票利率，待月底资金紧缩因素慢慢浮现，短票利率料暂维持在既有水准。

今日银行间30天期短票利率主要交投在0.65-0.66%，少数民间客户承作在0.67%，与上个交易日同。

受昨天台风假休市一天影响，台湾央行周四公布，今日共发行3,300.6亿台币存单。若相较存单到期金额3,294亿，存单发行余额增6.6亿台币。 周五存单到期金额2,377.25亿。

拆款中心 资料显示，周四超额准备为负61亿台币，累计超额准备为1,429亿，加计前期1%的超额准备为2,804亿台币。

**RP利率稳中带有下行压力**

债券市场附买回(RP)成交利率周四大致平稳，不过一大型票券商在少量公司债交易中尝试下压利率。交易人士指出，因上日突来的台风假期，令今日需调度的资金及交易倍增，多数金融机构以到期续作为主，新钱不多，以避免交割及汇款节外生枝，利率也大致稳于上日。

市场人士指出，投信及寿险业者亦受台风假期影响，在资金调度上较为保守，市场上忙着重新核算数字及更改电脑纪录，以续作及平帐为重点，因此不愿在此时更动利率。加上时序渐入月底，证券商、银行较不倾向月底前调整利率，或待9月初再行调整。

“今天大家很忙，两天的量并在一起，暂时就是按照之前的利率。”一位证券商交易员表示。

不过一大型票券商交易人士则说，由于市场持续将高端利率往下集中，加上券少钱多的现象短期没有改善迹象，该公司今日尝试将公司债底部利率下调，并有少数成交。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62%-0.63%，少数成交于0.60-0.61%，与上日大致相同；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，亦与上日相同。