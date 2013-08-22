中国个股：光大证券称董事会批准总裁徐浩明辞任，下午临时停牌

路透上海8月22日 - 上周五爆出自营交易乌龙的中国大型券商--光大证券 周四中午公告称，其董事兼总裁徐浩明提出辞去董事和总裁职务，已获董事会批准。公司股票下午临时停牌。

公告称，光大证券董事会提请董事长袁长清代行总裁职责。公司股票将于周五起复牌。该股早盘收跌2.82%至9.98元。

近期一直平静的中国A股上周五因光大乌龙上演一出闹剧，在上午一个半小时的沉闷交易后，11:06沪市突起波澜，多只权重股瞬间封涨停，一分钟内交易量达50亿元人民币，是平时日成交量的1/10-1/20，沪综指眨眼间涨幅突破5%。随后股指大幅震荡，午盘后逐步回落终盘反收跌0.64%。