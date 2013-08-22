《中国金融分析》逆回购放量维稳资金面，但中性偏谨慎政策基调未改

* 公开市场逆回购放量，本周净投放增至720亿元

* 七天和14天逆回购利率均持平，意味央行利率调控水位确定

* 货币政策目标更关注防风险，中性偏谨慎基调未改

* 资金面紧平衡或延续，央行仅会提供必要扶助

* 下周到期的三年央票料仍将续做，续做比例或降

作者 边竞

路透上海8月22日 - 中国央行公开市场本周延续逆回购操作，净投放规模增逾五成至720亿元人民币，以缓和缴税及月末因素对短期资金面的冲击。但逆回购增量仍难满足市场需求以及利率未再下行，均显示央行中性偏谨慎的货币政策基调未有调整。

市场人士指出，当前经济已现走稳迹象，货币政策目标更为关注如何防范金融风险，尽管未来一段时间资金面的不确定因素较多，政策放松的可能性也不大，而为保持流动性的基本稳定，央行会在资金收紧之时提供必要但有控制的扶助。

不过他们并认为，最近印度、印尼等亚洲新兴市场国家金融市场因资金外流担忧出现动荡，央行亦会紧密关注美联储退出量化宽松政策(QE)进程及其影响，一旦中国出现相关苗头，政策应会跟随调整。

“央行在中周期(三年左右)的角度，更为突出防范系统性金融风险的目标，这个目标的重要性显然超出了短期稳增长的重要性，”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩称。

他谈到，央行为了维护系统性金融稳定，需要在中周期内让金融机构去杠杆，特别是去同业业务的杠杆。而目前银行间市场投资者的心态则是6月“钱荒”之后的后遗症，“大家像惊弓之鸟，但央行并没有体贴这种恐慌情绪，而维持了中性(的政策基调)，央行的中性在市场看来就是强硬或者收紧的态度。”

而本周7天和14天逆回购利率均走稳，为7月末重启逆回购以来首次双双持平。上周则是7天利率续跌，14天率先持稳。

北京一大型银行交易员表示，本周逆回购利率企稳表明央行对货币市场利率调控目标的确定，尽管14天逆回购利率较市场低很多，但货币市场的短暂偏离并不影响央行的阶段性目标。

他并指出，央行延续紧平衡政策，较高的逆回购利率则意味着央行的容忍度提高，而三年央票仍有可能到期续做，甚至不排除延续至9月，近期来看难以出现大的政策变动。

公开市场周四进行460亿元14天逆回购，中标利率持平于4.10%；周二则进行了360亿元七天期逆回购，中标利率亦持稳于上周的3.90%。

银行间市场七天和14天回购加权平均利率 今日均较上日回落，其中14天回购 最新报5.0555%，较上日下滑约35个基点(bp)。

中国8月汇丰制造业PMI自11个月低位回升，并重归荣枯线上方，显示近期一系列稳增长政策开始显现效果，对制造业产生积极作用。

本周公开市场为连续第四周净投放，上周为净投放475亿元。下周公开市场央票到期量(包括三年央票)为1,020亿元，逆回购到期量为640亿元，合计到期资金投放380亿元。

欲浏览2013年中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选(link.reuters.com/nus52v)

**货币政策基调未现改变迹象**

虽然本周逆回购操作放量，但相对于近期收紧的流动性，不少市场人士还是认为增量不够，难以有效为市场“解渴”，而这或许正是央行认为合适的状态，即维护资金面不出现异常波动，但不会帮助资金重回宽裕，货币政策仍未传递出转向宽松的迹象。

谢亚轩认为，流动性实质性改善的必要条件是外汇占款回升，充分条件则是央行态度，但目前看这一充分条件不具备。

他谈到，央行目前给出的是比较强硬的中性货币政策的态度，集中在两个方面，一个是三年央票的续做，另一个体现在逆回购的招标利率，下降的速度比较慢，“央行可能认为传递给市场是比较中性的态度，但市场看来这是比较强硬的。”

不过对于近期外汇占款的变化，谢亚轩的预期则相对乐观，如果印尼和印度的市场动荡不蔓延，只是局部的、事件性的影响，8月外汇占款应会较7月回升，恢复到正增长，增长幅度或在500－1,000亿元之间。

北京一大型券商分析师则表示，接下来还要关注美联储(FED)后面的动作，QE到底缩量多少，如果这引发中国国内资金外流，比如最近印度和印尼的情况，央行可能在短期内作适度的对冲，保持资金面的稳定。

印度卢比兑美元周四贬破65，创纪录低位，延续新兴市场货币跌势，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录暗示最快可能下个月开始缩减刺激措施。

南京银行金融市场部研究员张兰亦认为，“央行应该还是会维持现状吧，三年央票续做的可能性还是比较大，逆回购也就还是这样做下去，一部分（流动性）三年央票把它锁住，一部分通过逆回购释放出来。”

央行公开市场上周继续“锁长放短”，续做三年央票并伴随短期逆回购操作。但逆回购利率明显超出市场预期，对债市造成进一步挫伤。市场人士表示，公开市场操作表现出中性偏紧的基调，但因监管层与市场沟通不充分，预期引导不足，政策信号仍不够明晰。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行；之后又于7月30日重启逆回购操作，同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。

**关注下周到期的三年央票如何续做**

下周二(27日)公开市场又将有800亿元三年期央票到期，央行是否还将进行续做？如果续做，量价如何？都是市场关注的重点。

7月起央行已三次到期续做了三年期央票，续做比例分别为到期规模的69%、86%和88%，不过下周的三年央票到期恰逢月末，从稳定资金面的角度考虑，央行有可能考虑调低续做的比例。

上述北京的券商分析师表示，这次到期的量又比较大，可能续做的比例比上次下降，到50%左右，即便逆回购的利率不降低，只要续做央票的比例下来了，就对市场情绪有正面影响。“市场也有心理准备了，如果续的少一点呢，反而可能是利好了。”

张兰则预计，下周若三年央票续做，利率应该会持稳，“逆回购的利率都稳在这儿了，三年央票怎么会动呢，而且三年央票利率上面的政策信号应该不大，相对而言逆回购的利率导向会更明显。”

央行上周一续做755亿元人民币三年期央行票据，利率3.50%，大幅低于同期二级市场水平。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) --

(周四) -- 逆回购 (周二) 360

(周四) 460 央票 （周一） --