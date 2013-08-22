欧元区数据：8月民间企业活动增速快于预期--PMI调查

“看起来不错。如果欧元区经济回升，那么会利好全球经济。法国形势不稳让人有点担心，但希望这种情况将得到纠正，”Markit首席经济学家Chris Williamson表示。

欧元区服务业重回增长，8月服务业PMI初值为51.0，自去年年初来首次升至50上方。7月终值为49.8。

此外，制造业活动增速加快，8月制造业PMI初值升至26个月高位51.3，7月终值为50.3。

服务业和制造业PMI均超过路透调查预期中值，而且服务业PMI还高于最乐观的预期。综合PMI产出分项指数从52.3升至27个月高位53.4。

新订单为逾两年来首次增加。综合PMI新订单分项指数从49.7升至50.5，受助于海外对制造业产品的新订单创2011年5月来最快增速。(完)