欧元区数据：8月民间企业活动增速快于预期--PMI调查

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
“看起来不错。如果欧元区经济回升，那么会利好全球经济。法国形势不稳让人有点担心，但希望这种情况将得到纠正，”Markit首席经济学家Chris Williamson表示。
欧元区服务业重回增长，8月服务业PMI初值为51.0，自去年年初来首次升至50上方。7月终值为49.8。
此外，制造业活动增速加快，8月制造业PMI初值升至26个月高位51.3，7月终值为50.3。
服务业和制造业PMI均超过路透调查预期中值，而且服务业PMI还高于最乐观的预期。综合PMI产出分项指数从52.3升至27个月高位53.4。
新订单为逾两年来首次增加。综合PMI新订单分项指数从49.7升至50.5，受助于海外对制造业产品的新订单创2011年5月来最快增速。(完)
(编译 隋芬/石冠兰/杜明霞；审校 艾茂林/田建华)
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