中国汇市：人民币早盘小幅走弱，汇丰中国PMI数据靓丽促跌幅收窄

* 即期早盘小幅走弱，与中间价一致

* 早盘出现较大购汇客盘

* 靓丽的汇丰中国PMI数据促跌幅收窄

* 短期人民币上下两难，震荡概率大

路透北京8月22日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小幅走弱，与中间价走势一致。交易员表示，受隔夜美元指数影响，早上一开始就出现较大的购汇客盘，促人民币走弱，但随着较为靓丽的汇丰中国PMI数据出炉，吸引结汇盘涌出，令早盘跌幅收窄。

一国有银行交易员称，由于目前国内美元价格到了阶段性的高位，加上汇丰中国PMI比较好，吸引结汇盘出来，不过6.12仍是强大阻力。

“（国内美元）上去之后逢高结汇盘出来，至少昨天和前天都是明显的结汇多，...但短期感觉还是上下两难，震荡概率比较大。”该交易员称。

北京时间13:05，人民币兑美元即期报6.1244元，上日收报6.1234元。今日人民币兑美元中间价 为6.1698元，上日中间价为6.1675元。

上海一外资行交易员称，早盘的成交一般，但总体而言仍是结汇偏多，人民币仍有升值的压力。

交易员并指出，短期人民币的走势仍难判断，不过感觉非美货币的跌势或即将告一段落，其他亚洲货币的下滑空间可能也不太大，从国际资本流动这个角度而言，未来人民币的升值压力可能会略轻。但从基本面看，相对于其他非美货币，人民币仍是避险货币，毕竟最近的中国数据亦比印度、印尼以及泰国等其他国家要更为乐观。

“汇丰中国PMI出来了，还是很好的，澳元明显就上去了，实际上最近中国数据都还行，...（美元/人民币）往上的空间也不大。”上述国有银行交易员指出。

澳元 一度跌至0.8932美元，但在中国公布乐观经济数据后扳回部分跌幅。

中国8月汇丰制造业PMI自11个月低位回升，并重归荣枯线上方，显示近期一系列稳增长政策开始显现效果，对制造业产生积极作用。

东京汇市美元兑日圆周四上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布的7月会议记录显示，联储仍可能最早于9月开始缩减购债。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2530/60，上日尾盘为6.2550。

北京时间13:05，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1160/90元，上一交易日尾盘报6.1180元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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