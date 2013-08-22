香港股市：早盘续跌，因投资人担心美联储缩减刺激举措

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透香港8月22日 - 香港股市在连跌五天后，周四早盘继续走软，无视一项利好的中国制造业调查数据，因投资人仍担心美国联邦储备理事会(FED/美联储)将缩减货币刺激举措。
中国8月汇丰制造业PMI自11个月低位回升，并重归荣枯线上方，显示近期一系列稳增长政策开始显现效果，对制造业产生积极作用。
香港恒生指数 早盘跌0.7%，报21,669.88点。恒生国企指数 下滑0.2%。过去五天这两项指数均已跌逾3.5%。
永丰金融集团分析师Mark To表示，PMI数据当然有助益，但目前研判改善趋势是否会持续还太早，还得观望。“我们将可看到一些反弹，但大家会趁此机会轧平部分持仓。”
中兴通讯H股 跳升1%，该公司公布中报，上半年实现净利3.1亿元人民币，同比增长26.60%；并披露三季度业绩预告，预计第三季度净利润在1.9亿元到4，4亿元之间。
交通银行H股 则跌1%。交通银行周三公布，上半年净利同比增长12.02%，为四年来上半年最弱业绩。 (完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。