香港股市：早盘续跌，因投资人担心美联储缩减刺激举措

路透香港8月22日 - 香港股市在连跌五天后，周四早盘继续走软，无视一项利好的中国制造业调查数据，因投资人仍担心美国联邦储备理事会(FED/美联储)将缩减货币刺激举措。

中国8月汇丰制造业PMI自11个月低位回升，并重归荣枯线上方，显示近期一系列稳增长政策开始显现效果，对制造业产生积极作用。

香港恒生指数 早盘跌0.7%，报21,669.88点。恒生国企指数 下滑0.2%。过去五天这两项指数均已跌逾3.5%。

永丰金融集团分析师Mark To表示，PMI数据当然有助益，但目前研判改善趋势是否会持续还太早，还得观望。“我们将可看到一些反弹，但大家会趁此机会轧平部分持仓。”

中兴通讯H股 跳升1%，该公司公布中报，上半年实现净利3.1亿元人民币，同比增长26.60%；并披露三季度业绩预告，预计第三季度净利润在1.9亿元到4，4亿元之间。