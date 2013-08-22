《国际主要央行公开市场操作一览》--8月22日

路透上海8月22日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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8/20 买入公债 9.42 11/15/2024 - 02/15/2031

8/19 买入公债 15.89 02/15/2036 - 08/15/2043

8/16 买入公债 32.15 11/15/2020 - 08/15/2023

8/15 买入公债 37.67 05/31/2019 - 08/15/2020

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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8/20 隔夜逆回购 -50.00 0.01%

8/19 隔夜逆回购 -50.00 0.026%

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年8月13日-2013年9月12日期间，FED计划在滚动操作中，购买约250亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。

欲浏览MBS操作详情,请点选(here)

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的7月政策会议记录显示其正在考虑，当其转变当前廉价资金政策时，利用一个新的工具来帮助回收银行体系的流动性，并维持短期利率在目标水准。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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8/20 七天期反向交易 977.29 0.50%(固定利率)

8/20 七天期定期存款 -1,925.00 0.10%

《本周主要新闻》

-- 欧洲央行及德国淡化希腊第三轮纾困的讨论，重申只要希腊能够坚守最新的援助计画，则欧元区将协助该国缩减债务。

-- 一份欧洲央行专家与交易商的会议记录显示，如果欧洲央行为了压低货币市场利率而再次降息，最后可能会提高银行对央行融资的依赖性。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 85,810

上周三 82,770

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当期变化 +3,040

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--据日本每日新闻采访，日本央行总裁黑田东彦表示，如果计划中的消费税上调或海外经济体带来的经济下行风险增大，将毫不犹豫地出台更多货币刺激措施。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周二公布，当日共发行1,288亿台币存单。若相较存单到期金额1,277.5亿，存单发行余额增10.5亿台币。