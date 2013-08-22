泰铢汇率：央行称泰铢走势与区域货币一致，对过度波动将采取行动

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透曼谷8月22日 - 泰国央行副总裁Pongpen Ruengvirayudh周四称，泰铢疲弱走势与地区其他货币一致，央行准备好对过度的波动采取行动。
“在资本撤出新兴经济体下，泰铢走势与区域其他货币一致，”她告诉记者。
“如果泰铢跌势过于迅速，我们准备采取行动。但即便波动很大，中期看来尚可。”她并表示。
0525GMT，泰铢兑美元 报约32.12，处于三年来最弱水准。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。