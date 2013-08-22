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货币新闻 | 2013年 8月 22日 星期四 13:43 BJT

泰铢汇率：央行称泰铢走势与区域货币一致，对过度波动将采取行动

路透曼谷8月22日 - 泰国央行副总裁Pongpen Ruengvirayudh周四称，泰铢疲弱走势与地区其他货币一致，央行准备好对过度的波动采取行动。

“在资本撤出新兴经济体下，泰铢走势与区域其他货币一致，”她告诉记者。

“如果泰铢跌势过于迅速，我们准备采取行动。但即便波动很大，中期看来尚可。”她并表示。

0525GMT，泰铢兑美元 报约32.12，处于三年来最弱水准。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)

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