泰铢汇率：央行称泰铢走势与区域货币一致，对过度波动将采取行动

路透曼谷8月22日 - 泰国央行副总裁Pongpen Ruengvirayudh周四称，泰铢疲弱走势与地区其他货币一致，央行准备好对过度的波动采取行动。

“在资本撤出新兴经济体下，泰铢走势与区域其他货币一致，”她告诉记者。

“如果泰铢跌势过于迅速，我们准备采取行动。但即便波动很大，中期看来尚可。”她并表示。