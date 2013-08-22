国际油市：布兰特原油守在109美元上方，但利比亚恢复出口令油价承压

“这是很好的迹象。商品价格应该会从这些水准反弹，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师Natalie Rampono表示。

“我们预期美联储下个月有七成的可能性开始缩减刺激，”Rampono表示，“这应该有负面影响，尤其是对美国原油。”

0506GMT时，布兰特原油期货 下跌0.21美元至每桶109.60美元。美国原油期货 持平在103.85美元，稍早一度下跌0.32美元。

Rampono指出，中东和非洲地缘紧张关系对油价的支撑力道略有消退。

一船运消息人士表示，利比亚当地消息人士称该国周二重新开放的Marsa al Brega港口，可望在未来几天处理油货。

但利比亚自2011年内战以来最严重的石油出口中断仍将持续，最大两个出口港Es Sider和Ras Lanuf仍被抗议者封堵.

埃及的政局危机也引发供应疑虑，埃及境内的苏伊士运河和Sumed油管合计每日运送约450万桶石油往来红海和地中海。(完)

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