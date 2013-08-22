国际油市：布兰特原油守在109美元上方，但利比亚恢复出口令油价承压

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
“这是很好的迹象。商品价格应该会从这些水准反弹，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师Natalie Rampono表示。
“我们预期美联储下个月有七成的可能性开始缩减刺激，”Rampono表示，“这应该有负面影响，尤其是对美国原油。”
0506GMT时，布兰特原油期货 下跌0.21美元至每桶109.60美元。美国原油期货 持平在103.85美元，稍早一度下跌0.32美元。
Rampono指出，中东和非洲地缘紧张关系对油价的支撑力道略有消退。
一船运消息人士表示，利比亚当地消息人士称该国周二重新开放的Marsa al Brega港口，可望在未来几天处理油货。
但利比亚自2011年内战以来最严重的石油出口中断仍将持续，最大两个出口港Es Sider和Ras Lanuf仍被抗议者封堵.
埃及的政局危机也引发供应疑虑，埃及境内的苏伊士运河和Sumed油管合计每日运送约450万桶石油往来红海和地中海。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍; 审校 隋芬)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。