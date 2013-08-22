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货币新闻 | 2013年 8月 22日 星期四 14:04 BJT

印度汇市：卢比兑美元续贬，跌至65.50的新低

路透孟买8月22日 - 印度卢比兑美元周四续贬，跌至65.50的新低，因进口商卖需强烈，且国内股市疲弱持续打击信心。

0552GMT，印度卢比兑美元 报65.36/42，较周三收盘价64.11/12贬2.1%。(完)

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