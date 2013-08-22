中港股业绩：中石油中期净利同比增长5.6%，高于市场预期

路透香港8月22日 - 按市值计全球第二大石油及天然气生产商--中国石油 周四公布，今年上半年净利同比增长5.6%，高于市场预期，主要得益于炼油业务亏损收窄以及转让部分天然气管道资产权益带来一次性收益。

中石油 的业绩公告显示，2013年1-6月净利为655.22亿元人民币，去年同期则为620.26亿元；高于汤森路透综合5名分析师预测中位值613.82亿元。

该公司称，此前转让旗下西部天然气管道资产一半权益的交易，带来一次性收益，令其他收入净值增加256亿元，至276亿元。

这笔收益加上炼油业务亏损收窄，减轻了上游业务盈利下滑的影响。上半年布兰特原油价下跌5.4%，中石油的油气勘探与开采业务获利按年下跌13.2%至988亿元，油气产量升4.4%至6.972亿桶油当量。

期内炼油业务经营亏损78亿元，同比减亏155亿元；进口天然气业务亏损235亿元，比去年同期196亿元有所增加。

今年6月，中石油透过成立新的合资公司为旗下西部天然气管道资产引入社会资本，目的是优化资产结构和更有效控制投资规模。

业绩公布前，中石油H股收升1.05%，报8.7港元。今年以来该股累计跌21%，跑输同期大市恒生指数 逾3%跌幅。（完）

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