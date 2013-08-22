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货币新闻 | 2013年 8月 22日 星期四 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--8月22日

路透伦敦8月22日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种         最新库存       变动
     铜           565,500     -1,425
     锡            13,960         -5
     铅           186,625     -2,975
     锌         1,026,100     -2,525
     铝         5,431,600     -8,675
     镍           209,868       +522
   铝合金          67,260       -140
   NASAAC         111,680        -60
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种  库存数据          库存分布            品种      库存数据           库存分布
 铜    MCU-STOCKS      <0#MCUSTX-LOC-GRD>        铅       MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS      <0#MALSTX-LOC-GRD>        锡       MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS      <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金       MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS      <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA       MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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