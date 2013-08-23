修正-中国数据：7月实际使用外资（FDI）同比增长24%--商务部

欧洲个股：英国英杰华集团考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
(更正：内文首段应为“周五”，非“周三”)
路透北京8月23日 - 中国商务部周五公布，今年7月全国实际使用外资(FDI)金额94.08亿美元，同比增长24.13%（未含银行、证券、保险领域数据）。
商务部新闻稿并称，1-7月累计实际使用外资金额为713.92亿美元，同比增长7.09%。
2012年全国实际使用外资金额1,117.2亿美元,同比下降3.7%，为三年来首度同比下滑。
历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :
13年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年12月 11月 10月 9月 8月 7月 金额 94.08 143.89 92.56 84.35 124.21 82.14 92.7 117 82.9 83.1 84.3 83.26 75.8 同比 24.13 20.12 0.29 0.4 5.65 6.32 -7.3 -4.5 -5.4 -0.24 -6.8 -1.4 -8.7 -6.9(完) (发稿 宿泱韫 撰写 张胜男; 审校 曾祥进)
路透3月28日 - 华尔街日报援引消息人士报导，英国英杰华集团(Aviva)考虑最高以7.5亿美元出售Friends Provident International。
* 日股日经指数上升0.97%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.61%，美国原油上升0.65%，10年期美债收益率报2.38%，金价微升0.03%
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