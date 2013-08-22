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货币新闻 | 2013年 8月 22日 星期四 14:15 BJT

表格: 瑞士7月贸易顺差缩窄为23.8亿瑞郎

路透苏黎世8月22日 - 瑞士联邦海关办公室周四公布，瑞士7月实质出口增长3.0%至182.22亿瑞郎。

7月贸易收支为顺差23.80亿瑞郎。

具体数据如下(单位以百万瑞郎计)：

2013年7月 2013年6月 2012年7月

进口 15,841 13,939 14,570

出口 18,222 16,758 17,445

顺差 2,380 2,819 2,875 (完)

(编译 张若琪 审校 戴素萍)

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