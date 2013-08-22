表格: 瑞士7月贸易顺差缩窄为23.8亿瑞郎

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透苏黎世8月22日 - 瑞士联邦海关办公室周四公布，瑞士7月实质出口增长3.0%至182.22亿瑞郎。
7月贸易收支为顺差23.80亿瑞郎。
具体数据如下(单位以百万瑞郎计)：
2013年7月 2013年6月 2012年7月
进口 15,841 13,939 14,570
出口 18,222 16,758 17,445
顺差 2,380 2,819 2,875 (完)
(编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。