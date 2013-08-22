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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 14:12 BJT

韩国汇市：韩元受美联储会议记录影响跌至三周低点，中国数据提供支撑

路透首尔8月22日 - 韩国韩元/美元 周四跌至将近三周低点，此前美国联邦储备理事会(美联储)7月会议记录强化了联储即将开始缩减刺激政策的预期，支撑美元全面走强。

韩元/美元 在国内市场收报1,123.0，较周三国内市场收盘1,117.4跌0.5%。

韩元盘中一度跌至1,126.7，为8月2日以来低点，随后好于预期的中国8月采购经理人指数(PMI)带来支撑。(完)

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(编译 郑茵 审校 戴素萍)

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