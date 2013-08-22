韩国汇市：韩元受美联储会议记录影响跌至三周低点，中国数据提供支撑

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透首尔8月22日 - 韩国韩元/美元 周四跌至将近三周低点，此前美国联邦储备理事会(美联储)7月会议记录强化了联储即将开始缩减刺激政策的预期，支撑美元全面走强。
韩元/美元 在国内市场收报1,123.0，较周三国内市场收盘1,117.4跌0.5%。
韩元盘中一度跌至1,126.7，为8月2日以来低点，随后好于预期的中国8月采购经理人指数(PMI)带来支撑。(完)
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(编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。