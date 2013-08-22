《独家新闻》Millennium Management两高层计划单独成立一亚洲对冲基金

路透香港8月22日 - 熟悉情况的消息人士对路透表示，Millennium Management两位高层正准备在亚洲发起一支14亿美元的对冲基金，规模将为本地区最大。

这支脱离Millennium Management的基金，可能激发亚洲对冲基金业，带来一些动力。过去几年以来，亚洲市场波动剧烈，下跌萎缩，导致对冲基金面临回报率低迷以及缺乏资金流入的问题。

“看到有这样一支高质量的对冲基金诞生，真令人振奋--这清楚表明，亚洲对冲基金业依然有活力，”Principle Partners总裁Will Tan说。

“过去18个月里，亚洲有好几支从美国和欧洲对冲基金当中脱离出来的基金，而且大多表现得不错。”

消息人士称，这支对冲基金将驻地香港，命名为Symmetry Investment Management，并将由Millennium投资组合经理Feng Guo和该公司亚洲地区经理Michael Robinson牵头。该消息人士表示，在取得执照并设立办公室后，基金计划于2014年第一季开始运作。

Guo和Robinson可能从Millennium获取最多12亿美元资金，另从外部投资者取得2亿美元。这支基金的规模将打破高盛 前交易员Morgan Sze在2011年以10亿美元启动Azentus Capital的纪录。

Millennium一名驻纽约发言人拒绝置评。Guo未立刻回覆请求评论的电子邮件。由于成立这支基金的消息尚未正式发布，消息人士拒绝具名。

这支对冲基金将投资于债券、其他固定收益工具及利率。投资区域除亚洲以外，还包括全球其他市场，采行相对价值策略，通过同时持有多空仓位以利用不同证券之间的价差。

基金经理独自成立基金在业内很常见，通常大型的对冲基金公司会支持旗下基金经理成立自己的基金。Millennium等大型基金公司经常投资于由这些出走的基金经理成立的基金，继续享受这些经理人的专业和杰出专才。(完) (编译 洪曦/王翔琼；审校 沈以文)