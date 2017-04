韩国股市：收低在六周低位，受美联储或很快收紧政策的疑虑影响

路透首尔8月22日 - 韩国股市周四下跌并收在六周最低,美国或将很快收紧刺激举措的疑虑震动全球市场,盖过中国制造业乐观数据的影响。

韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌1%至1,849.12点,是7月10日以来最低收位。

营建股拖累大盘,Kumho Industrial Co Ltd 重挫10.6%,KEPCO Engineering & Construction Co Ltd 下跌3.8%。(完)