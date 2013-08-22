韩国股市：收低在六周低位，受美联储或很快收紧政策的疑虑影响

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透首尔8月22日 - 韩国股市周四下跌并收在六周最低，美国或将很快收紧刺激举措的疑虑震动全球市场，盖过中国制造业乐观数据的影响。
韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌1%至1,849.12点，是7月10日以来最低收位。
营建股拖累大盘，Kumho Industrial Co Ltd 重挫10.6%，KEPCO Engineering & Construction Co Ltd 下跌3.8%。(完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。