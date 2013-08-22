中国将签署国际公约 加入G20打击逃税努力

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿8月21日 - 经济合作与发展组织（OECD)周三称，中国同意签署共享税务记录的协议，加入20国集团（G20）打击逃税的努力。

中国的决定意味着20国集团的所有国家都已经同意在逃税问题上进行合作。全球领导人将其设定为优先考虑的事项，以处理引发2007-2009年金融危机的问题并帮助打击腐败。

OECD称，中国国家税务总局局长王军下周将在巴黎签署《税收事务行政互助公约》。

中国近期加强了打击腐败的力度：逮捕受贿官员，禁止公款吃喝，调查企业行为。

逃税经常和腐败有关联。通过犯罪、腐败和逃税等获得的非法资金经常通过避税天堂和空壳公司离开一个国家。共享税务信息将对追踪这些资金提供非常重要的帮助。

金融监管集团Global Financial Integrity曾预计，通过非法金融活动从中国流出的资金高于其他发展中国家。其最新报告预计，2000-2011年间，中国因此损失了3.79万亿美元。

中国尚未加入OECD《反贿赂公约》。即将就任OECD反贿赂负责人的Drago Kos在接受汤森路透基金会采访时表示，邀请中国加入《反贿赂公约》是其任期内的要务之一。（完）