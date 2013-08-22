日本股市：日经指数因美联储削减刺激疑虑而下跌，但中国PMI抑制跌势

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京8月22日 - 日本股市日经指数周四小跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的7月政策会议记录未能缓解不久将开始削减刺激力度的疑虑，使得更多资金撤出新兴国家。
市场得到中国乐观制造业数据及日圆贬值的少许支撑，这有助于抑制跌势。
日经指数 收低0.4%，报13,365.17点，此前跌至13,238.73，为6月27日以来最低水准；东证股价指数 跌0.2%，报1,119.56点。(完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。