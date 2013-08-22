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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 14:26 BJT

日本股市：日经指数因美联储削减刺激疑虑而下跌，但中国PMI抑制跌势

路透东京8月22日 - 日本股市日经指数周四小跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的7月政策会议记录未能缓解不久将开始削减刺激力度的疑虑，使得更多资金撤出新兴国家。

市场得到中国乐观制造业数据及日圆贬值的少许支撑，这有助于抑制跌势。

日经指数 收低0.4%，报13,365.17点，此前跌至13,238.73，为6月27日以来最低水准；东证股价指数 跌0.2%，报1,119.56点。(完) 　　

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