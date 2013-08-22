《汇市简讯》欧洲开盘：美联储刺激举措退场疑虑主导市场走势

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
0613GMT
* 美元/日圆上涨0.62%，欧元/日圆升0.54%，欧元/美元跌0.11%，英镑/美元下滑.33%
* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下挫1.17%，美国10年期公债收益率(殖利率)高见2.9360%
* 美元/印度卢比上涨1.97%，美元/马币(林吉特)升0.87%，美元/印尼卢比涨0.42%
* 汇丰中国8月制造业采购经理人指数(PMI)初值乐观，显示增长趋稳
* 报导援引英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔的话称，可能仍需更多推出更多量化宽松政策。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 于春红)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。