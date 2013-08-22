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市场报道 | 2013年 8月 22日 星期四 14:25 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美联储刺激举措退场疑虑主导市场走势

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* 美元/日圆上涨0.62%，欧元/日圆升0.54%，欧元/美元跌0.11%，英镑/美元下滑.33%

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下挫1.17%，美国10年期公债收益率(殖利率)高见2.9360%

* 美元/印度卢比上涨1.97%，美元/马币(林吉特)升0.87%，美元/印尼卢比涨0.42%

* 汇丰中国8月制造业采购经理人指数(PMI)初值乐观，显示增长趋稳

* 报导援引英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔的话称，可能仍需更多推出更多量化宽松政策。(完)

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