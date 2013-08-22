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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 14:26 BJT

澳洲股市：收跌，受来自美国的不确定性拖累

路透悉尼8月22日 - 澳洲股市周四跌0.5%，受美股拖累下跌，因市场担心美国经济刺激计划即将结束，同时一系列喜忧参半的企业财报也打击投资者信心。

不过8月中国汇丰制造业采购经理人指数(PMI)初值升至四个月高位，帮助市场自盘中低点回升。中国是澳洲最大的出口市场。

澳洲S&P/ASX 200指数 跌24.3点报5,075.7，周三收高0.4%。(完)

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