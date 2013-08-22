澳洲股市：收跌，受来自美国的不确定性拖累

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透悉尼8月22日 - 澳洲股市周四跌0.5%，受美股拖累下跌，因市场担心美国经济刺激计划即将结束，同时一系列喜忧参半的企业财报也打击投资者信心。
不过8月中国汇丰制造业采购经理人指数(PMI)初值升至四个月高位，帮助市场自盘中低点回升。中国是澳洲最大的出口市场。
澳洲S&P/ASX 200指数 跌24.3点报5,075.7，周三收高0.4%。(完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。