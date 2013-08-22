路透基点：八家银行加入台湾大盟开发50.8亿台币融资案--RLPC

路透香港8月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，八家银行已经加入台湾大盟开发股份有限公司的50.8亿台币(1.7亿美元)融资案，用于新北市新板特区的购物中心及国际观光旅馆BOT(民间兴建营运后转移)。

牵头行兼簿记行台湾土地银行承贷15.8亿台币。

参与此次联贷案的八家银行中，第一商业银行、兆丰国际商业银行和台湾中小企银行分别承贷7.5亿台币，共享簿记行头衔。台湾银行亦作为簿记行参贷，承贷4.5亿台币。

台湾农业金库和华南银行各自承贷2.5亿台币，享经理行头衔。彰化银行及新光银行分别承贷1.5亿台币。

本案已于8月20日签约。

一如此前报导，本案由借款方董事长担保，以土地使用权和建筑作抵押，分为A部分39.6亿台币15年期贷款、B部分10.4亿台币12年期贷款，以及C部分8,000万台币15年期的履约保证贷款。

AB两部分定期贷款利率为一年期邮政储蓄利率加码176个基点。C部分支付120个基点的年度保证费。承贷10亿台币或以上者，获得最高32个基点用费。在8月9日之前承诺贷款的银行，得到5个基点的提早费用。