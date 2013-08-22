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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 15:06 BJT

全球金市：金价连跌第二天，受累于美联储削减刺激规模忧虑

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1363.00 -2.74 -0.20 -18.60

现货银 22.83 -0.01 -0.04 -24.60

现货铂金 1510.00 3.60 +0.24 -1.63

现货钯金 745.47 3.97 +0.54 7.73

COMEX期金 1362.60 -7.50 -0.55 -18.69 25351

COMEX期银 22.84 -0.12 -0.54 -24.64 10119

汇率

欧元/美元 1.3346

美元/日圆 98.20

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/王翔琼；审校 杜明霞/李婷仪)

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