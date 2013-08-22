中国股市：沪综指收市小跌，PMI初值转好难改市场观望气氛

路透上海8月22日 - 中国股市沪综指周四窄幅震荡收盘小跌。分析师指出，虽然今日汇丰公布的中国制造业PMI初值升至四个月高位，但是国内宏观经济趋势需继续观察，美联储缩减刺激政策忧虑仍在，因此投资者大多持犹豫观望态度，大盘继续盘整走势。

沪综指 收报2,067.124点，跌5.837点，或0.28%；上海A股今日成交额为758亿元人民币，前一个交易日为727亿元。

“汇丰PMI数据还不错，但是大环境还是不太好，...大家对市场中期走势比较犹豫。”东北证券分析师沈正阳指出，估计这种弱势整理走势还会延续一段时间。

中国8月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)自11个月低位回升，并重归荣枯线上方达50.1，显示近期一系列稳增长政策开始显现效果，对制造业产生积极作用。

他说，未来尚存一些不确定因素，例如光大乌龙事件最终处理结果还未出，地方债务审计结果等，因此大量资金目前仍游离于场外。个股热点方面，大家都规避大盘股，重新炒作成长股。

光大证券 中午公告称，其总裁徐浩明辞任，公司股票下午停牌，上午收报9.98元，跌2.82%。