投行观点：东方汇理不认为印度卢比/美元在70以下具买进价值

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透孟买8月22日 - 东方汇理称，不认为印度卢比/美元在70以下具买进价值，除非外国资本重回印度，该行并称卢比在75以下都不建议因基本面因素买入。
“在即将来临的选举前，印度不太可能采取深化的经济、政治和社会改革，甚至可能好几年内都不可能，但这才是长期唯一的解决之道。”东方汇理在8月21日的一篇报告也加入一片看空卢比的行列。
印度预订明年5月前举行全国选举。
“即便今年宣布进行这些改革，也没多大帮助，因为明年可能有新政府上台，会对改革做出什么承诺还未可知，”该行说。
印度卢比/美元 周四走贬至65.56的纪录新低，势将连续六个交易日下跌。
“希望市场学着接受美国联邦储备理事会(FDD/美联储)削减资产购买规模的计划，那么有着经常帐赤字国家，其本币面临的压力将会扭转。这将使卢比回升。”该行指出。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。