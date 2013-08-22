投行观点：东方汇理不认为印度卢比/美元在70以下具买进价值

路透孟买8月22日 - 东方汇理称，不认为印度卢比/美元在70以下具买进价值，除非外国资本重回印度，该行并称卢比在75以下都不建议因基本面因素买入。

“在即将来临的选举前，印度不太可能采取深化的经济、政治和社会改革，甚至可能好几年内都不可能，但这才是长期唯一的解决之道。”东方汇理在8月21日的一篇报告也加入一片看空卢比的行列。

印度预订明年5月前举行全国选举。

“即便今年宣布进行这些改革，也没多大帮助，因为明年可能有新政府上台，会对改革做出什么承诺还未可知，”该行说。

印度卢比/美元 周四走贬至65.56的纪录新低，势将连续六个交易日下跌。