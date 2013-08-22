东京汇市：美元因美联储缩减购债预期而上涨，中国PMI数据支撑澳元

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3328 1.3356 -0.21 +1.02 1.3194 美元/日圆 98.16 97.66 +0.51 +13.17 86.74 欧元/日圆 130.84 130.46 +0.29 +14.31 114.46 美元/瑞郎 0.9245 0.9221 +0.26 +0.98 0.9155 英镑/美元 1.5595 1.5658 -0.40 -4.04 1.6251 美元/加元 1.0480 1.0472 +0.08 +5.63 0.9921 澳元/美元 0.8994 0.8970 +0.27 -13.46 1.0393 新西兰元/美元 0.7845 0.7844 +0.01 -5.29 0.8283 澳元/日圆 88.290 87.620 +0.76 -2.04 90.130 新西兰元/日圆 77.010 76.610 +0.52 -45.31 140.820 英镑/日圆 153.10 152.95 +0.10 +8.72 140.82 澳元/新西兰元 1.1462 1.1427 +0.31 -8.60 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵 审校 石冠兰)
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