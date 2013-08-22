日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3332 1.3356 -0.18 +1.05 1.3194 美元/日圆 98.17 97.66 +0.52 +13.18 86.74 欧元/日圆 130.87 130.46 +0.31 +14.34 114.46 美元/瑞郎 0.9240 0.9221 +0.21 +0.93 0.9155 英镑/美元 1.5611 1.5658 -0.30 -3.94 1.6251 美元/加元 1.0480 1.0472 +0.08 +5.63 0.9921 澳元/美元 0.8990 0.8970 +0.22 -13.50 1.0393 新西兰元/美 0.7834 0.7844 -0.13 -5.42 0.8283 元 澳元/日圆 88.260 87.620 +0.73 -2.07 90.130 新西兰元/日 76.920 76.610 +0.40 -45.38 140.820 圆 英镑/日圆 153.26 152.95 +0.20 +8.83 140.82 澳元/新西兰 1.1473 1.1427 +0.40 -8.51 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
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