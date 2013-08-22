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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 15:26 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3332    1.3356     -0.18     +1.05    1.3194
 美元/日圆                      98.17     97.66     +0.52    +13.18     86.74
 欧元/日圆                     130.87    130.46     +0.31    +14.34    114.46
 美元/瑞郎                     0.9240    0.9221     +0.21     +0.93    0.9155
 英镑/美元                     1.5611    1.5658     -0.30     -3.94    1.6251
 美元/加元                     1.0480    1.0472     +0.08     +5.63    0.9921
 澳元/美元                     0.8990    0.8970     +0.22    -13.50    1.0393
 新西兰元/美                   0.7834    0.7844     -0.13     -5.42    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     88.260    87.620     +0.73     -2.07    90.130
 新西兰元/日                   76.920    76.610     +0.40    -45.38   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     153.26    152.95     +0.20     +8.83    140.82
 澳元/新西兰                   1.1473    1.1427     +0.40     -8.51    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
  　　

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