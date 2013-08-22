法国数据：制造业活动的放缓局面又一次加深，经济恐再面临萎缩

制造业PMI初值持平于49.7，不及分析师预估的升至50.3。

Markit表示，数据显示法国第三季经济将萎缩0.3%。此前法国官方公布数据显示，第二季经济意外扩张0.5%。

Markit首席分析师Chris Williamson称，“从PMI数据中，我们找不到(第二季)经济成长从何而来。在数据中一点影子也找不到，真得很让人困惑。”

“即便有扩张，我们想也会是暂时的，且在第三季可能会消散。”

制造业新订单分项指数小幅走升，为逾两年来首次。(完)