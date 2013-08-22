法国数据：制造业活动的放缓局面又一次加深，经济恐再面临萎缩

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
制造业PMI初值持平于49.7，不及分析师预估的升至50.3。
Markit表示，数据显示法国第三季经济将萎缩0.3%。此前法国官方公布数据显示，第二季经济意外扩张0.5%。
Markit首席分析师Chris Williamson称，“从PMI数据中，我们找不到(第二季)经济成长从何而来。在数据中一点影子也找不到，真得很让人困惑。”
“即便有扩张，我们想也会是暂时的，且在第三季可能会消散。”
制造业新订单分项指数小幅走升，为逾两年来首次。(完)
(编译 高琦/田建华; 审校 艾茂林/李婷仪)
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