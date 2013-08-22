中国期市：沪铜收升创三日高位，PMI数据巩固经济企稳预期

中国期市主要品种收盘信息 ： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1312 52,750 0.69 247,084 黄金(au) 1312 272.35 -0.46 122,544 螺纹钢 (rb) 1401 3,769 -0.74 1,579,348 橡胶 (ru) 1401 19,865 1.72 193,850 大商所 豆粕 (m) 1401 3,439 1.00 1,977,058 豆油 (y) 1401 7,096 -0.59 796,318 焦炭 (j) 1401 1,606 0.06 250,436 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,955 -1.41 555,566 棉花 (cf) 1401 19,755 -0.03 65,964 中金所 沪深300(if) 1309 2,309.0 0.08 88,103 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报 价单位为指数点，上述其余品种为元/吨 (发稿 丁琦/李文科; 审校 黄凯)