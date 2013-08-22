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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 16:44 BJT

中国期市：沪铜收升创三日高位，PMI数据巩固经济企稳预期

中国期市主要品种收盘信息                                       
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 交易所   品种          合约       最新       涨跌幅%    持仓量(手)
 上期所   沪铜(cu)      1312        52,750       0.69       247,084 
          黄金(au)      1312        272.35      -0.46       122,544 
          螺纹钢 (rb)   1401         3,769      -0.74     1,579,348 
          橡胶 (ru)     1401        19,865       1.72       193,850 
 大商所   豆粕 (m)      1401         3,439       1.00     1,977,058 
          豆油 (y)      1401         7,096      -0.59       796,318 
          焦炭 (j)      1401         1,606       0.06       250,436 
 郑商所   白糖 (sr)     1401         4,955      -1.41       555,566 
          棉花 (cf)     1401        19,755      -0.03        65,964 
 中金所   沪深300(if)   1309       2,309.0       0.08        88,103 
                                                        
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报
 价单位为指数点，上述其余品种为元/吨
 
 (发稿 丁琦/李文科; 审校 黄凯)

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