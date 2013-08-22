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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 15:15 BJT

日本债市：公债价格随美债下跌，因美联储缩减购债预期未变

当日涨跌      上日
                                        最新报价     (基点)      收市价
                                                                    
 两年期公债                                0.110%        +0.0      0.110%
 五年期公债                                0.290%        +1.5      0.275%
 10年期公债                                0.745%        +1.5      0.730%
 20年期公债                                1.690%        +1.5      1.675%
 30年期公债                                1.805%        +0.5      1.800%
 10年期公债期货   <0#JGB:>                 143.93       -0.19      144.12
                                                                         
 注1：公债期货涨跌为点数。                                     
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                                     
 (完)
      
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 杜明霞/王翔琼；审校 石冠兰/张若琪)

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