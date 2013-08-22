德国数据：8月综合PMI指数上升，显示民间产业扩张速度为1月以来最快

制造业PMI显示企业活动8月扩张步伐为逾两年来最快，因产出分项连续第四个月高于荣枯分水岭50，未交付订单亦上升。

制造企业继续减员，但Williamson称不应因此担心经济前景，减员反映德国需要具备竞争力，因为日本和英国都已从各自本币贬值中获益。

制造企业受益于新订单飙升，新订单增速为2011年5月以来最快。海外新订单自2月以来首次大幅扬升，近月来曾因欧元区需求趋弱及亚洲经济放缓而受创。