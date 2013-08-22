德国数据：8月综合PMI指数上升，显示民间产业扩张速度为1月以来最快

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
制造业PMI显示企业活动8月扩张步伐为逾两年来最快，因产出分项连续第四个月高于荣枯分水岭50，未交付订单亦上升。
制造企业继续减员，但Williamson称不应因此担心经济前景，减员反映德国需要具备竞争力，因为日本和英国都已从各自本币贬值中获益。
制造企业受益于新订单飙升，新订单增速为2011年5月以来最快。海外新订单自2月以来首次大幅扬升，近月来曾因欧元区需求趋弱及亚洲经济放缓而受创。
服务业PMI显示活动增速为2月以来最快，因新订单上升，尽管速度比7月慢。(完) (编译 郑茵/田建华/王翔琼；; 审校 艾茂林/李婷仪/隋芬)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。