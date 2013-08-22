台湾债市：五年公债殖利率收高，惟交易量急冻

* 五年公债殖利率随美债走高

* 筹码流动性不足令交易量急冻

* 明日五年券102/2交投区或在1.13-1.19%

路透台北8月22日 - 台湾债市五年期公债102/2 殖利率周四收高。美国公债殖利率在亚洲盘中续创波段高点，10年券殖利率在3%下方波动，偏空气氛直接带动台债殖利率同向走高。然而在空方及多方均持保守心态的情况下，交易量急冻。明日料交易量能亦难以放大。

市场交易人士指出，五年公债102/2今日创下近来罕见低量，主要是空方受制于借券成本高昂，多方亦没有停损打算；尽管殖利率走势仍偏空看待，交易商却无力加码，只能待下周10年新券102/10开始发行前交易后再重启布局。

〞投资盘很疲软，殖利率看起来就是无量上行。〞一本地证券商交易员说。

另位本地银行交易员则指出，由于做多做空难度均高，五年券目前看来已不见太大的交易价值。但新券开始发行前交易后，流动性将改善，有助交易商重新归队。在此之前，除非美债剧烈波动，否则五年券殖利率仍是在1.13-1.19%的大区间内来回。

美国公债殖利率上日弹升，且在亚洲早盘持续向上攀升。指标10年期公债 殖利率当前在亚洲盘报约2.92%附近，续创两年高位。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币

)

5 102/2 +3.58 1.1690 1.1600-1.1729 27.5

10 102/6 +6.64 1.6900 1.6800-1.6900* 1.0

* 表示该券交易以来的高点

五年券交易量急冻，流动性更差的10年券102/6 今日也几无交易。但在仅有的两笔交易中，殖利率急升6.64基点，涨幅逾4%来到四年三个月的高点。该券殖利率走升，也垫高10年新券102/10可能的开盘利率。

交易员预估，以当前102/6的殖利率水位来看，102/10的开盘利率或将从1.7%起跳，并逐步往1.75%靠拢，同时等待9月中的标售及美国公开市场委员会(FOMC)的开会结果。

〞在FOMC开会之前还有很多时间反复确认美国退出宽松的做法，新券就是在交易这个事件(FOMC的会议结果)。〞一银行交易员说。

10年现券102/6殖利率今日盘中高位1.69%持平于10年券 2009年5月12日的盘中高点。若10年券殖利率再继续弹升，往前盘中高位将回到2008年11月19日报1.697%，该段时间相当于金融海啸初期。

10年期102/10期公债将于9月14日标售，9月18日发行，金额400亿台币，将在8月29日开始发行前交易。

年期 期别 收盘价

30 102/9 没有成交

20 102/8 没有成交

15 102/1 没有成交

10 102/6 1.6900

5 102/2 1.1690